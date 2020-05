Bűnügy

Brutális kettős gyilkosság a Deák téren - három embert hallgatnak ki gyanúsítottként

Három embert hallgat ki a rendőrség gyanúsítottként a péntek hajnali, Budapest belvárosában történt kettős gyilkossággal összefüggésben: egy 18 éves fiatalt több emberen elkövetett emberölés, két társát pedig felfegyverkezve, csoportosan elkövetett garázdaság miatt - közölte Gál Sándor, a Budapesti Rendőr-főkapitányság életvédelmi osztályának vezetője pénteken, sajtótájékoztatón.



A rendőr alezredes elmondta: hajnali 3 óra 40 perckor kaptak bejelentést arról, hogy az V. kerületben, a Deák tér melletti úttesten csoportos verekedés történt. A rendőrök öt percen belül a helyszínen voltak, ahol két fiatalt találtak szúrt sérülésekkel, mindketten a helyszínen életüket vesztették.



Az elkövetők elmenekültek, de a rendőrök a személyleírás és ruházat alapján a bejelentéstől számított 10 percen belül elfogták a késeléssel gyanúsított fiatalt, aki épp csütörtökön töltötte be a 18. életévét. A fiatalember útközben eldobta a bűncselekményhez használt kést, ám azt a rendőrök a Paulay Ede utcában, egy autó alatt megtalálták.



Gál Sándor arról is beszélt, hogy az eddigi adatok szerint 10 fiatal verekedett össze, két, egymástól független, egymást nem ismerő társaság tagjai, akik 16 és 23 év közötti férfiak voltak és valamennyien budapestiek. Hozzátette: azt a nyomozás során kell tisztázni, hogy miért verekedett össze a két társaság és mi váltotta kis a súlyos bűncselekményt. Kérdésre válaszolva később azt mondta: az eddigi adatok szerint "ad hoc jellegű történet zajlott".



Elmondta: mindkét társaságból állítottak elő a rendőrök fiatalokat, ahogy fogalmazott, "az ellentábor elszámoltatása is folyamatban van" és elképzelhetőnek nevezte, hogy még a nap folyamán nőhet a gyanúsítottak száma.



Beszélt arról is, hogy három lány is a helyszínen volt, ők azonban nem vettek részt a verekedésben, hanem megpróbálták a feleket szétválasztani. Őket tanúként hallgatják ki az ügyben. A két elhunyt fiatalon kívül más nem sérült meg a történtek során.



A két társaság tagjairól szólva elmondta: 90 százalékuknak van rendőrségi múltja, jellemzően garázdasággal, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt kerültek a hatóság látókörébe. Közéjük tartozik a késeléssel meggyanúsított fiatal is.



Kérdésekre válaszolva elmondta: a fiatalok a rendőrökkel együttműködőek. Arra a kérdésre, hogy a fiatalok alkoholt, kábítószert fogyasztottak-e, azt mondta: előbbire van adatuk, utóbbit a nyomozás során kell tisztázni. Mintákat vettek, de azok elemzése szakértő feladata.



Az M1 kérdésére az alezredes elmondta: öt éve tölti be a BRFK életvédelmi osztályának vezetői posztját, de nyílt utcán történt ilyen brutalitással elkövetett esetre nem emlékszik.



Ugyancsak kérdésre válaszolva elmondta: nagy létszámú csoportról van szó, kamerafelvételek alapján elemzik hogy történt pontosan a bűncselekmény.

Az MTI kérdésére elmondta: a késeléssel gyanúsított fiatal két társa tudta, hogy van kés az elkövetőnél, mivel azt a bűncselekményt megelőzően, órákkal korábban a tőlük kapta. Azonban arra semmilyen adat nem merült fel, hogy ezt tudatosan, egy előre tervezett bűncselekmény céljából adták volna neki - tette hozzá. A másik társaság tagjainál kés nem volt.



Ugyancsak az MTI kérdésére, miszerint hogyan tudott két embert is megkéselni a 18 éves fiatalember, azt mondta: általában elmondható, hogy a késelés egy gyors folyamat, egy ilyen közegben, amiben testközelben voltak a felek és verekedtek, egy pillanat alatt meg tud szúrni akár több embert is egy késelő. Hozzátette: tapasztalataik alapján a hasonló jellegű bűncselekmények során a felfokozott adrenalin-helyzetben az adott pillanatban fel sem tűnhet az áldozatnak, hogy megszúrták, csak másodpercekkel később. Rámutatott: nagyon felkészültnek kell lennie annak, aki egy késes támadóval szembe kerül.