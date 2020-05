Erőszak

A fia ballagása után elment a volt feleségéhez egy baltával...

Fotó: Police.hu

A hajdú-bihari nyomozók befejezték a vizsgálatot azzal a férfival szemben, aki egy hajdúböszörményi házban úgy fejbe vágta a sértettet, hogy az életveszélyes sérüléseket szenvedett - tájékoztatta a ma.hu-t a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság.



A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya emberölés bűntett kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott eljárást.



A nyomozás adatai szerint a 42 éves gyanúsított 2019. június 22-én 20 óra körül a fia ballagási ünnepségéről elment egy hajdúböszörményi ingatlanhoz, ahol a fiú édesanyja és annak férje lakott.



A sértett nem engedte be a házba V. Viktort, aki ezért vitatkozni és dulakodni kezdett vele.



A verekedés közben előkerült egy balta is, amelyet megszerzett a gyanúsított és úgy fejbe vágta azzal a férfit, hogy az súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett.



A rendőrök az ügy felderítése során beszerzett információk alapján azt is megállapították, hogy a bagaméri lakos több alkalommal járt volt feleségénél, ahol fenyegette, szidta a nőt és annak jelenlegi párját. Ezekért őt magánlaksértés és zaklatás vétség elkövetésével is meggyanúsították.



A nyomozók a férfit bűnügyi őrizetbe vették és vele szemben a bíróság elrendelte a letartóztatást.



A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság a vizsgálati szakaszban szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat átadta az ügyészségnek.