Állatkínzás

Mindkét szárnyát eltörték, majd fiókáival együtt egy zsákba dobták a fülesbaglyot - videó

Sokkoló videót tett közzé szerdán a Mályi Madármentő Állomás a Facebookon: eltörték egy tojó erdei fülesbagoly mindkét szárnyát, és két fiókájával együtt egy zsákban kidobták őket Megyaszó külterületén. A fiókák is megsérültek, a törött szárnyú anyamadár alatt feküdtek. Sétálók találták meg őket, és a Mályi Madármentők mentek értük.



Csütörtökön újabb videót tettek ki, amiben arról számoltak be, hogy az egyik kommentelő felajánlott 100 ezer forint nyomravezetői díjat annak, aki segít megtalálni a tettest, amit a madármentők kipótolnak még 100 ezer forinttal, így összesen 200 ezer forintos nyomravezetői díjat ajánlottak fel.



A rendőrségre is elmennek, és feljelentést tesznek az ügyben. A madarakat a Hortobágyi Madárkórházba viszik.



Az erdei fülesbagoly egyébként az év madara 2020-ban, nem is véletlenül, hiszen nemcsak szép, de rendkívül hasznos madár, a Magyarországon élő fülesbaglyok több mint 4 millió mezőgazdasági kárt is okozó rágcsálót pusztítottak el a 2019/2020-as telelési időszakban.