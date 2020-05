Erőszak

Fegyveres leszámolás két rivális klán között egy nagybányai szupermarketnél - videó

Vérbeli közelharc szemtanúivá, illetve majdnem akaratlan áldozataivá váltak mindazok, akik kedden annyira pechesek voltak, hogy éppen akkor mentek ki bevásárolni az egyik nagybányai szupermarketbe, amikor ott éppen kirobbant egy kedélyes, fegyveres leszámolás két rivális klán között.



A rendőrségi beszámolók szerint a megtámadott oldal képviselői éppen bevásárolni indultak, a támadók pedig a boltig követték őket.



A parkolóban rájuk támadtak, a csata pedig a boltban folytatódott, miután a támadás áldozatai oda menekültek.



A szemtanúk beszámolója szerint a támadóknál kard is volt, a nőknél – mert ők is részt vettek az összecsapásban – pedig gázspray.



Azonban egyik fél sem válogatott a fegyverekben: mindent megragadtak, ami a kezük ügyébe került – árut, üvegeket –, és az ellenfélhez lehetett vágni.



A csata során a bolt komoly károkat szenvedett, a megtámadott fél például még az ajtókat is betörte, amikor menekülni próbált.



Az összecsapást végül a rendőrség, illetve a szükségállapot miatt ilyen helyzetekben szintén bevethető hadsereg egységei fékezték meg.



A rendőrség természetesen nyomozást indított az összecsapás okainak és résztvevőinek felderítése érdekében. Eddig tíznél is több személyt állítottak elő.



A boltot meg be kellett zárni, amíg ki nem javítják a károkat - számolt be az esetről a Főtér.ro hírportál.