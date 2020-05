Bűnügy

Bordélyházat működtető nőt vettek őrizetbe Budapesten - videó

Prostitúció elősegítése miatt őrizetbe vettek egy 27 éves nőt, aki a gyanú szerint egy budapesti belvárosi lakásban bordélyházat üzemeltetett - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.



Azt írták, hogy a 27 éves N. Adrienn - aki csütörtöki elfogásakor is bűnügyi felügyelet alatt állt egy hasonló bűncselekmény miatt - 2019 decemberétől bérelte azt az V. kerületi lakást, amelyben a gyanú szerint bordélyházat üzemeltetett.



Egy szexuális szolgáltatást hirdető internetes oldalra különböző fantázianeveken regisztrált két 21, egy 19, egy 25 és egy 26 éves nőt, akiknek találkozóit az oldalon megadott telefonszámokon ő szervezte meg. A prostituáltaknak a szexuális szolgáltatásért kapott pénz felét, továbbá napi kétezer forintot kellett leadniuk - közölte a rendőrség.



A házkutatáson a nyomozók egyebek mellett szexuális segédeszközöket, valamint egy füzetet is találtak, amelyben N. Adrienn pontos kimutatást vezetett arról is, melyik prostituált mennyi pénzt keresett. A bérelt lakás mosókonyhájában egy bőröndben borítékokat találtak, amelyekben a lányok "fizetései" voltak előkészítve.



A rendőrök kezdeményezték a bordélyházat üzemeltető nő letartóztatását.