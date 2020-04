Állatkínzás

Fészkén ülve lőtték meg a gólyát

„Gratulálok a mesterlövésznek. 10 méterről eltalált egy gólyát a fészkén. Bele sem gondolt, hogy épp tojásokat gondozott, amik tettének köszönhetően szintén mind odalesznek” – írta április 27-én a Hortobágyi Madárkórház.



Arról is beszámoltak, hogy a műtét hosszú volt és nehéz, mert a csontszilánkokhoz izmok tapadtak.



„Ezért a funkció megőrzése miatt azokat csontvarrással rögzítettem helyükre a velőűrszegzéssel fixált csontvégekhez” – mondta Déri János, a madárkórház orvosa, aki hajnali fél 4-kor végzett a műtéttel. A gólya szárnyát bekötötték, antibiotikumot és fájdalomcsillapítót is kapott. Az állapota most stabil. A madárkórház ismeretlen tettes ellen feljelentést tett.



„A fészek környékén 10-15 m-re kell keresni az elkövetőt, akit természetkárosításért, állatkínzásért, orvvadászatért, fegyverrel való visszaélésért lehet elővenni” – összegzték.