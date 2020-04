Baleset

Megkülönböztető jelzést használó mentő oldalának hajtott egy rendszám nélküli fekete Audi - videó

Hát, ilyen talán csak a mesékben van... – kezdte a posztját a Facebookon az Országos Mentőszolgálat. Mint írták, szerdán Zuglóba is kérték a mentők gyors segítségét, ahova azonnal indult is a legközelebbi mentőegység.



„Bajtársaink megkülönböztető jelzés használatával haladtak a cím felé a főútvonalon, amikor az egyik kereszteződésből hatalmas erővel, a mentő oldalának hajtott egy rendszám nélküli fekete Audi” – részletezték.



A mentő az ütközéstől felborult, a mentősök pedig könnyebb sérülésekkel másztak ki az oldalán fekvő autóból. Címükre és hozzájuk azonnal újabb egységeket riasztottak.



„A vétkes autó sofőrje feltehetően valamilyen befolyásoltság alatt állhatott, ugyanis üzemképtelenné tört, regisztráció nélküli autójából kipattanva, kezével kezdte tovább tolni az úton a járművet. Egész sokáig sikerült is neki, de a pillanatok alatt kiérkező rendőrök megállj parancsoltak neki és azonnal intézkedés alá vonták a fiatal férfit” – írták a posztban.