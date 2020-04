Tűz

Leégett a Kis-Fehér-tó nádasa, több gémfaj élőhelye

Leégett a Kis-Fehér-tó nádasa – írja a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóságának hivatalos Facebook-oldala.



Április 5-én délelőtt csaptak fel a lángok a Hosszúpályi déli határában található Kis-Fehér tó nevű mocsár 60 hektáros kiterjedésű nádasában. A szomszédos Konyár lakói a nagy füstfelhő után az áramszünetre lettek figyelmesek, mivel az égő nád hőjétől leszakadt a mocsár szélén futó villanyvezeték is. Az élénk szélben a száraz nádban úgy futott a tűz, hogy a tűzoltók nem állíthatták meg. Viszont azt gondosan felügyelték, hogy a szomszédos területekre ne terjedjen át.



A terület a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet része. A mocsár közepén minden évben több gémfaj fészkeiből álló, nagyobb létszámú kolónia szokott kialakulni. Sovány vigasz, hogy a térséget évek óta sújtó vízhiány miatt a mocsár is csaknem teljesen kiszáradt, így igen kevés madár kezdett költésbe, vagyis talán kevesebb az áldozat.



Becslésük szerint 3-4 nagy kócsag (Egretta alba) és 1-2 pár nyári lúd (Anser anser) fészke veszhetett oda. Szerencsére a nádi énekes madarak többsége sem kezdte még meg a fészkelést. Láttak viszont a tűzből menekülő guvatokat (Rallus aquaticus), kis vízicsibéket (Porzana parva), és molnárgörényt (Mustela eversmanni) is. Futottak a vaddisznók, őzek, fácánok.



A tűz oka ismeretlen, csak annyit tudnak, hogy a műút közeléből indult.