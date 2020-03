Erőszak

Durván megverték a Ferrari örökösnőjét Budapesten

Döbbenetes élményben volt része Budapesten a világhírű Ferrari cég egyik örökösnőjének: durván elbántak vele egy fővárosi szórakozóhelyen - írta a Bors.



B. Ferrari januárban érkezett Magyarországra osztrák származású párjával, aki meg akarta ismertetni az olasz üzletasszonnyal Budapest szépségeit, mivel ő már korábban is járt a magyar fővárosban. Egyik este egy szórakozóhelyen múlatták az időt két szlovák barátjukkal, amikor tánc közben két magyar nő megpróbálta kiszorítani őket a parkettről. Amikor Ferrariék szóltak ezért nekik, hirtelen megjelentek a biztonsági őrök, és hármójukat leteperték a földre, köztük az örökösnőt is.



"Mindegyikük hátára két kidobó térdelt, és fojtogatták is őket. Ferrari kisasszony hátáról a bőrt is lehorzsolták. A negyedik barát csak azért úszta meg ezt a megaláztatást, mert éppen egy oldalsó helyen tartózkodott. Végül ő hívta ki a mentőket és a rendőrséget is" - mondta a Borsnak a Ferrari család egyik magyarországi kapcsolattartója.



A 30 éves Ferrarit nagyon megrázták a vele történtek, amik azóta is kísértik.



"Nagyot csalódtam az emberekben. Szeretettel és kíváncsisággal jöttem Magyarországra, de a jó élmények mellett egy borzalmasat is át kellett élnem. Még soha nem volt részem ilyen megaláztatásban. Az eset óta pedig rémálmom gyötörnek" - mondta az üzletasszony.



A BRFK azt közölte az üggyel kapcsolatban: egy magánszemély tett feljelentést az V. kerületi kapitányságon.