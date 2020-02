Állatkínzás

Hogyan kerültek állattetemek százai a hajdúsámsoni gödörbe?

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, száznál is több állat maradványait találták meg Hajdúsámson külterületén, gödrökben elföldelve.



Azt azonban nem lehet tudni, hány gödör volt és hány éve folyik a kutyák legyilkolása, eltüntetése. Rendőri nyomozásnak kellene kiderítenie az elkövető(k) személyét, s azokét is, akik tudhattak a történtekről, de nem tettek ellene. Hol vagy hogyan képződik ennyi macska- és kutyatetem?



Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője szerint ha az ügy feltáróinak nem egy elvetemült elmebeteggel van dolguk, akkor leginkább sintérek, gyepmesterek, ebrendészek lehetnek érintettek az ügyben, hiszen az ő feladatuk az utcán elhullott vagy kóborló állatok begyűjtése.



A háziállatokért minden esetben a tartó (aki eteti, aki gondját viseli) a felelős. Az Orpheus Állatvédő Egyesület több évtizede azért dolgozik, hogy a lakosság állatokkal kapcsolatos szemléletét bővítse. Az egyesület „…legjobb annak a kóbor állatnak, amelyik meg sem születik…” jelmondata nagy igazság, hiszen ha nem engedné a gazdi az állatok szaporodását, nem képződne kóbor állat sem. Ezzel ellentétben sokan felelőtlenül magukhoz vesznek állatokat, amit hamar megunnak és utcára dobnak. A probléma alapja, hogy sokkal több állatot szaporítanak az emberek, mint amennyi felelős gazda van, így bárki bármikor szerezni tud – akár fajtatiszta – kutyust, cicust vagy más hobbiállatot, akiknek egy része utcára dobás révén pusztulásra van ítélve.



A települések önkormányzatainak feladata, hogy a lakosság által kidobott állatokat befogja. A túlkínálatból következik, hogy a meglévő mennyiségre új örökbefogadók rendszerint nem érkeznek, állatok tízezreit kénytelenek a sintérek félig teljes legalitásban másvilágra küldeni. A történés kapcsán felvetődik, hogy hol - hogyan tüntetik el a XXI. században, ma Magyarországon a feleslegessé váló kutyákat és cicákat?!



"A szektor teljes állategészségügyi átvilágítására, reformok, szigorúbb állattartási szabályok bevezetésére van szükség" - mondta el Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője.



