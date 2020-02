Bűncselekmény

Elgázolt egy nőt, elhajtott, aztán visszament nézelődni

A szemtanúk ismerték fel a debreceni gyalogos gázolás feltételezett elkövetőjét. Segítségnyújtás elmulasztása miatt kell felelnie. 2020.02.14 09:37 ma.hu

police.hu

A rendőrségre 2020. február 13-án 7 óra körül érkezett bejelentés arról, hogy Debrecenben, a Csapó utcán egy gyalogos-átkelőhelyen egy személyautó elütött egy nőt. A bejelentő elmondta továbbá azt is, hogy a gépkocsi a baleset után elhajtott. A gyalogost súlyos sérülésekkel vitték kórházba a mentőszolgálat munkatársai.



A rendőrök épp a helyszínelést végezték, amikor az egyik szemtanú jelezte nekik, hogy a nézelődők között felismerte a járművezetőt, és nem messze az autó is ott parkol. Mint kiderült, a helyi lakos valóban elhajtott a helyszínről, majd nem sokkal később visszament, és úgy tett, mintha csak egy kíváncsiskodó lenne. Az egyenruhások a szemle során megvizsgálták a férfi autóját, aminek a szélvédője még akkor is annyira le volt fagyva, hogy csak egy kis részen lehetett kilátni rajta. A Debreceni Rendőrkapitányság a 46 éves járművezetővel szemben segítségnyújtás elmulasztása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást.