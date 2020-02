Tragédia

Büszke volt fiaira a tatabányai családírtó - videó

Büszkén mutogatta fiai képét a koncertek előtt az a tatabányai családapa, aki nemrég vascsővel agyonverte 7 és 9 éves fiait, miután feleségével összevesztek. Mindenki úgy látta, hogy a házaspár nagyon szereti egymást, a férfi egy zenekarban gitározott, a koncertjeire felesége is gyakran elkísérte. A családirtó férfi egyik barátja beszélt a Tényeknek. Megrázó riport következik.

Mint ismeretes, pénteken egy édesapa egy családi veszekedés után, amíg felesége nem volt otthon, végzett a 7 és a 9 éves fiukkal, majd önmagával is Tatabánya Bánhida városrészében. Az édesanya, amikor a családi veszekedés után visszatért, és rájött, mit tett a párja, sokkot kapott. Sikolyát hallva hívták ki a szomszédok a rendőröket. Az összeroppant asszonyt a mentők kórházba szállították.



A család házánál azóta többen gyertyát gyújtottak, így osztozva a hozzátartozók gyászában.



A férfi nem volt pánikbeteg, és nem állt pszichiátriai kezelés alatt sem – mondta a Kisalföldnek határozottan egy neve elhallgatását kérő közeli ismerős. Mások is azt mesélték, hogy mindenkit sokkolt az eset. Semmi jele nem volt a tragédiának, nem veszekedtek, úgy látták, hogy szépen élnek.



A Kisalföldnek a család egyik ismerőse arról beszélt, hogy a pár mindkét tagját kiegyensúlyozott személyiségnek ismerte, a férfi mindig udvariasan, tisztelettudóan viselkedett. Ő cáfolta azokat az értesüléseket, amely szerint a férfi pszichiátriai kezelés alatt állt volna.



"Teljesen lesokkolt mindenkit az eset. Semmi jele nem volt a tragédiának, nem veszekedtek, úgy láttuk, hogy szépen élnek" – fogalmazott egy kolléga a tragédiáról.



Egy utcabeli a Borsnak arról beszélt, hogy a diplomás, értelmiségi családból származó szülőkön látszott, mennyire szeretik egymást és a fiúkat is: mindent azért a két srácért tettek, állandóan lufik lógtak a kerítésről, játékok hevertek mindenhol, egyértelmű volt, hogy a gyerekek vannak a középpontban. A szomszéd hozzátette: elképzelni sem tudják, mi történt.



A kicsik anyai nagymamája arról beszélt, hogy az apa nem ivott, nem dohányzott, semmi problémát nem látott nála, náluk.



"Egyszerűen felfoghatatlan, nem tudom elhinni még most sem. A két gyönyörű unokám, mind a kettő jó tanuló volt, olyan büszke vagyok rájuk. A vejemre is, mert tényleg egy szerető férj volt, nagyon szerette a lányomat. Olyan szépen éltek és egyszerűen érthetetlen ez az egész" – idézte a könnyeivel küszködő nagymamát a Híradó alapján a kemma.hu. A nő is azt mondta, hogy lánya és veje szépen nevelték a gyerekeket, mindenhova elvitték őket.