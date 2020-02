Bűnügy

Megfojtotta barátnőjét, majd sziklakertet épített a holttestre

Megfojtotta barátnőjét, majd felgyújtotta és elföldelte a holttestet - ezzel vádol az ügyészség egy szegedi nőt. A gyilkosság 2017-ben történt, de csak tavaly februárban derült ki. A vádlott áldozata házában élt, a holttestre sziklakertet épített, még a nő egykori albérlőjétől is beszedte a pénzt. Emiatt csalással is vádolják, akár 20 évet is kaphat.