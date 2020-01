Illegális bevándorlás

Megpróbálták áttörni a kerítést a magyar határon - videó

Fiatal férfiak szervezett és erőszakos módon próbáltak magyar területre jutni kedden hajnalban a röszkei közúti határátkelőhelynél, feltehetően helyismerettel rendelkező embercsempészek is segítették a nagy létszámú csoportot - jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a helyszínen tartott sajtótájékoztatón.



Bakondi György emlékeztetett arra, hogy az incidens ugyanott történt, ahol 2015 őszén migránsok még a kedd hajnalinál is nagyobb tömege próbált erőszakos módon Magyarországra áttörni.



Működött a határvédelem, a migránsok nem tudtak az ország belsejében jutni, és találkozni az esetleg rájuk váró embercsempészekkel - közölte a főtanácsadó.



A mintegy hatvanfős csoport először közvetlenül a határátkelő szomszédságában próbált a drótakadállyal védett határon magyar területre jutni 5 óra 20 perc körül, majd néhány perccel később a gyalogos átkelő kerítését letaposva lépték át a határt. Az átkelőt felügyelő fegyveres biztonsági őrök felszólításának nem tettek eleget, de miután az őrök egyike figyelmeztető lövéseket adott le, a tömeg visszafordult. A rendőrség négy határsértőt elfogott - foglalta össze a történteket a főtanácsadó.



Közölte, az átkelő mellett megkezdték a határ védelmének megerősítését, a drótakadály helyett azon a szakaszon is kerítést építenek, ahol erre korábban egy távközlési kábel miatt nem volt lehetőség.



A rendőrség többlépcsős ellenőrzést végez azokon a határszakaszokon, ahol jelentős a migrációs nyomás. A határt rendőrségi helikopter is ellenőrzi - mondta Bakondi György.



A főtanácsadó kitért arra, hogy a migránsok fő irányként a korábbi Bosznia-Horvátország-Szlovénia útvonal helyett ismét a szerb-magyar útvonalat választják. Ezért újabb intézkedéseket kellett bevezetni a határ biztonságának garantálására, ez a rendszer jól működött - tette hozzá.



A történtekről tájékoztatták a szerb hatóságokat, melyek ígéretet tettek arra, figyelni fogják a röszkei határszakaszt - tudatta Bakondi György.



Kérdésre válaszolva elmondta, a röszkei közúti átkelőt a tervek szerint szerdán reggel 7 órakor megnyitják.