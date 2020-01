Bűnügy

BRFK: 460 körözött embert fogtak el 2019-ben

A nagyszámú elfogás annak köszönhető, hogy sikerült koncentrálni az erőket, illetve kísérleti jelleggel bevezették az Aratás fedőnevű akciókat. 2020.01.25 20:30 MTI

Az elmúlt évben 460 körözött embert fogtak el a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) munkatársainak felderítő munkája révén - közölte Sulányi Vilmos, a BRFK célkörözési osztályának vezetője szombaton budapesti sajtótájékoztatón.



Sulányi Vilmos a múlt évi tevékenységükről szóló beszámolójában elmondta: a célkörözési egység a "fejvadász munkához" hasonló tevékenységet végez, az érvényben lévő körözéseket figyeli, és megpróbálja felderíteni a keresett embereket.



A nagyszámú elfogás annak köszönhető, hogy sikerült koncentrálni az erőket, illetve kísérleti jelleggel bevezették az Aratás fedőnevű akciókat. Ezek lényege, hogy az utcai akciók helyett a körözöttek felderített tartózkodási helyein jelentek meg az elfogó egységek - mondta el Sulányi Vilmos hozzátéve: a legsikeresebb ilyen akciójuk során két hét alatt hatvan embert kerítettek elő és fogtak el.



A módszereikről általánosságban azt mondta, hogy azok "nagyon csalafinták". Példaként említette, hogy a rendőrök vevőnek jelentkeztek egy körözött ember internetes hirdetésére, majd az adásvételkor elfogták.



A rendőrök az adásvételkor megjelent élettársát is elfogták, mert ellene is körözés volt érvényben - közölte Sulányi Vilmos.



Elmondta, a legtöbb körözést (19) K. Márió ellen adták ki, akit külföldön fogtak el.



Sulányi Vilmos megjegyezte azt is, volt olyan körözött ember, akit egy ház tetőrészében kialakított rejtekhelyen találtak meg.



Beszélt még arról is, hogy tavaly kétszer tartották meg a Rajtaütés elnevezésű akciójukat, amelynek során egyszerre hatvan rendőr szállta meg a Nyugati pályaudvart, és megpróbálták kiemelni a bűnelkövetőket.



A húsz perig tartó akciók során három-három körözött embert fogtak el - közölte Sulányi Vilmos.