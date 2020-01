Bűnügy

Dunavarsányi gyilkosság: egy fiatalkorú lányt is letartóztattak

Emberölés gyanúja miatt egy fiatalkorú lányt is letartóztatott a Budakörnyéki Járásbíróság a szilveszteri dunavarsányi gyilkossággal összefüggésben - közölte a Budapest Környéki Törvényszék pénteken az MTI-vel.



A közleményben felidézték, hogy hétfőn három, kedden további egy embert tartóztattak le, mert a gyanú szerint szilveszterkor dunavarsányi otthonában olyan súlyosan bántalmazták az ott lakó 56 éves férfit, hogy az áldozat belehalt sérüléseibe.



Az ügy ötödik gyanúsítottját - aki az elkövetéskor még nem töltötte be a 14. életévét - a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság társtettesként, nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével gyanúsítja.



A bíróság a kényszerintézkedést azzal indokolta: tartani lehet attól, hogy a gyanúsított megszökik, elrejtőzik és a felelősségét alátámasztó adatot semmisít meg.



Mivel a lány még nem töltötte be a 14. életévét, büntetésként csak javítóintézeti nevelés szabható ki. A bíróság a letartóztatás végrehajtásának helyeként is a javítóintézetet jelölte meg - írták a közleményben.



A döntés ellen a gyanúsított törvényes képviselője fellebbezést nyújtott be, ezért a végzés nem végleges, de végrehajtható.