Bűnügy

Órákig elsétáltak mellette az emberek - megdöbbentő részletek a XIII. kerületben halálra vert nőről

Mint arról a ma.hu is beszámolt, halálra vertek egy nőt a XIII. kerületben. A holttestet egy Népfürdő utcai irodaház előtt találták meg.



Az áldozat 33 éves volt, hajléktalanként élt.



A helyszíni szemle megállapította: a nőt olyan súlyosan bántalmazták, hogy sérüléseibe belehalt.



A BRFK életvédelmi osztálya halált okozó testi sértés bűntett miatt ismeretlen tettes ellen indított nyomozást, és megkezdte az elkövető felkutatását.



"Három éve dolgozunk ebben az irodaházban, sokkoltak a történtek. Főleg, hogy minden egyes nap arra sétálunk el, ahol megtalálták a nőt, és mi láttuk is a földön fekvő embert már tegnap délben, de annyira be volt takarózva, hogy a feje búbja sem látszott ki. Biztosak voltunk benne, hogy csak alszik" – mondta a Blikknek egy szemtanú, aki azt is hozzátette, se vérfolt, se más, bántalmazásra utaló jel nem volt látható a test körül. Akár egy napja is holtan fekhetett az áldozat.



A környékbeliek döbbenten állnak az eset előtt, az irodaházak dolgozói ugyan gyakran látnak hajléktalanokat a Duna melletti parkban, elmondásuk szerint korábban sosem volt példa semmilyen erőszakos cselekedetre.