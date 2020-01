Erőszak

Nyakon szúrta osztálytársát egy elsős gyerek Sándorfalván - videó

Ceruzával nyakon szúrta osztálytársát egy elsős kisfiú múlt csütörtökön a sándorfalvi Pallavicini Sándor Általános Iskolában – számolt be az RTL Híradója. A megsérült gyereket azonnal orvoshoz vitték, könnyebben sérült meg.



A támadást elkövető diákkal korábban is volt probléma, fél év alatt már igazgatói figyelmeztetést is begyűjtött, az iskola a családsegítőhöz fordult. A gyereket eltanácsolták az iskolából. Az ügyben az intézmény vizsgálatot indított.



A kisfiú édesanyja a hírműsornak telefonon úgy nyilatkozott: szerint gyermekét provokálták, amire nem jól reagált. A megszúrt osztálytárstól bocsánatot kértek.