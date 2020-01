Erőszak

Végre vádat emeltek a nőkre támadó palesztin férfi ellen

Szexuális erőszak kísérlete miatt vádat emelt a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség egy palesztin férfi ellen, aki egyedül közlekedő nőkre támadt Budapesten 2018-ban - közölte a fővárosi főügyész pénteken az MTI-vel.



Ibolya Tibor tudatta, hogy a 32 éves férfi 2018 áprilisában a III. kerületben követett egy nőt, akit egy társasház aulájában szexuális bántalmazás céljával a földre nyomott és megütött, a sértett ellenállása miatt azonban célja meghiúsult.



A vádlott 2018 októberében a XIII. kerületben egy másik nőt is követett, akit egy lépcsőház előterében szintén szexuális céllal megtámadott, de a sértettnek sikerült kilöknie őt az ajtón - ismertette.



Hozzátette: mindkét nő könnyű sérüléseket szenvedett, az első esetben azonban a férfi súlyos sérüléseket is okozhatott volna a sértettnek.



A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség a tavaly szeptemberig letartóztatásban, majd utána bűnügyi felügyeletben lévő férfi ellen két rendbeli szexuális erőszak kísérlete és egy rendbeli súlyos testi sértés kísérlete miatt vádiratot nyújtott be a Pesti Központi Kerületi Bíróságra, és végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását indítványozta.