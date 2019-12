Állatkínzás

Nem volt boldog a karácsony mindenki számára

Karácsonykor a Gödöllői Rendőrkapitányság rendőrei egy kegyetlen helyi lakosnál intézkedtek állatkínzás miatt, ám a még életben lévő állatot is a helyszínen hagyták. A Szurkolók az Állatokért egyik tagja kérte, hogy foglalják le a tetemet és az életben maradt másik kutyát is, hogy ne folytatódhasson a bűncselekmény, ám erre akkor nem volt lehetőség. Az Állatmentő Sereg a Facebookon próbálta elérni, hogy a rendőrség lefoglalja a szerencsétlen állatot és a tetemet. Végül sikerült elérniük, hogy megtörténjen az eljárás. Szörnyű, hogy még karácsonykor is ilyen aljas tettek derülnek ki.