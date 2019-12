Bűnügy

Dohányboltból rabolt Gödöllőn - mindent felvett a kamera

hirdetés

Üdítőt kért, fizetett, de nem várta meg a visszajárót, inkább fegyvert rántott egy férfi egy gödöllői dohányboltban. A rabló nem sokkal nyitás után ment be a boltba, ezért mindössze harmincezer forintot zsákmányolt. Korábban már járt ott, akkor is üdítőt vett, valószínűleg felmérte a terepet. A sebhelyes arcú támadó ellen hajtóvadászatot indított a rendőrség. Fegyveres rablásért akár 10 évet is kaphat.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya 13000/914/2019. bűnügyi számon eljárást indított rablás bűntett elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.



A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint az ismeretlen elkövető 2019. december 21-én 7 óra 50 perc körüli időben bement egy gödöllői dohányboltba, ahol fegyverrel vagy annak utánzatával a kezében, az ott lévő alkalmazottat a bevétel átadására szólította fel. Az eladó a fenyegetés hatására az ismeretlen férfinak átadta a kasszában lévő készpénzt, aki ezt követően távozott az üzletből. A bűncselekmény elkövetése során személyi sérülés nem történt, a rabló nem adott le lövést.



Az elkövető körülbelül 175 cm magas, vékony testalkatú, 35-40 év körüli férfi, haja világos barna. A cselekmény elkövetésekor világoskék szabadidőnadrágot, barna cipőt és fekete hosszú ujjú felsőt viselt. A férfi a fejére fekete színű kapucnit húzott, a jobb szeme alatt egy ragtapasz volt.



A bűncselekmény elkövetőjéről a biztonsági kamera felvételt készített.



A Pest megyei rendőrök kérik, hogy aki a képen látható személyt felismeri, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, az jelentkezzen személyesen a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályán (1145 Budapest, Róna utca 124.), illetve névtelensége megőrzése mellett hívja a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-2883-as telefonszámon vagy az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámát, továbbá tegyen bejelentést a 107-es, 112-es központi segélyhívó valamelyikére.