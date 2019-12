Bűnügy

Letartóztatták a mélykúti gyilkosság gyanúsítottját

A Kecskeméti Járásbíróság elrendelte annak a 27 éves garai férfinak a letartóztatását, aki a gyanú szerint két napja leszúrta élettársát, majd magával is végezni akart a Bács-Kiskun megyei Mélykúton - közölte a Kecskeméti Törvényszék pénteken az MTI-vel.



A közlemény szerint december 18-án a gyanúsított megfenyegette élettársát, ezért a nő a munkahelyéről nem haza, hanem két gyermekével a testvéréhez ment.



A férfi a nő keresésére indult, majd este megjelent élettársa testvérének házánál, ahol párjával vitatkozni kezdett. A férfi ezután egy késsel több alkalommal megvágta élettársa nyakát és mellkason szúrta. A nő olyan súlyos megsebesült, hogy a helyszínen életét vesztette.



Ezt követően a férfi elvágta egy gázpalack tömlőjét, tüzet gyújtott, és magát is többször megszúrta, illetve megvágta. A gáz berobbant, aminek következtében az ingatlanban nagy kár keletkezett.



A Kecskeméti Járásbíróság a gyanúsított letartóztatását azért rendelte el, mivel fennáll a szökés és elrejtőzés, valamint a bizonyítási eljárás befolyásolásának veszélye. A bíróság döntését az ügyész és a gyanúsított is tudomásul vette. A gyanúsított védője - aki nem volt jelen - három napon belül fellebbezhet.



A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön közölte, hogy a nő a bűncselekmény elkövetése előtt néhány órával elment a Jánoshalmi Rendőrőrsre, ahol segítséget kért a rendőröktől.



Azt mondta, hogy barátjával - aki ideiglenesen lakik nála - megromlott a viszonya, féltékenysége miatt vitatkoznak, és a férfi többször megfenyegette, ezért azt szeretné, ha elhagyná a házát.



A nő közölte, hogy barátja fizikailag nem bántalmazta, ezért nem kérte eljárás megindítását, csak azt szeretne volna elérni, hogy költözzön el tőle. A rendőrök tájékoztatatták, hogy zaklatás miatt feljelentést tehet élettársa ellen, de a nő nem élt ezzel a lehetőséggel.



Ezt követően az egyenruhások szolgálati gépkocsival a lakására vitték a nőt. Megérkezésükkor nem volt otthon a férfi. A nő úgy döntött, hogy az éjszakát testvérénél tölti gyermekeivel.



A rendőrök ismét felhívták a figyelmét, hogy megteheti a feljelentését, amire ismét azt a választ kapták, hogy gondolkodik rajta. Ezután a rendőrök elvitték a nőt és gyerekeit a testvéréhez, ahol később a bűncselekmény történt.