11 évvel ezelőtt történt a brutális gyilkosság - elfogták a tettest

Egy 83 éves asszonyt hozzátartozói találták holtan 2009. január 5-én leányvári házában. A házban talált nyomok, valamint a boncolás azt bizonyították, hogy a nő halálát idegenkezűség okozta. Valószínűsíthető volt, hogy az elkövető az áldozatot bántalmazta és megfojtotta. A lakásban ugyanakkor kutatásra utaló jeleket nem találtak, valamint a házat saját kulccsal zárta be az elkövető.



A nyomozók a település szinte minden lakóját meghallgatták, igazságügyi orvos-, genetikus- és nyomszakértőket rendeltek ki, ennek ellenére az emberölés elkövetésével gyanúsítható személyt nem sikerült beazonosítani, így a nyomozást 2010. december 27-én felfüggesztették.



A KR Kiemelt Ügyeket Felderítő Főosztálya 2019. február 6-án elrendelte a nyomozás tovább folytatását, miután az eljárás iratait újraértékelte.



A helyszíni szemle adatai, valamint a sértett életvitele alapján felállított verziók módszeres ellenőrzése nyomán a nyomozók többek között L. László 39 éves piliscsévi lakost is ellenőrizték, aki hasonló jellegű rablás elkövetése miatt jelenleg is jogerős szabadságvesztés büntetését tölti.



A férfi többször megfordult Leányváron, főleg barátait, ismerőseit látogatta meg, így járt a sértett szomszédjában is, de jó viszonyban volt az elhunyt unokáival, sőt annak házába is bejáratos volt.



A bűncselekmény helyszíni szemléjén rögzített biológiai nyomok értékelése és vizsgálata során felállított elkövetői, férfi DNS profil - a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ Genetikai Intézetének szakértői véleménye alapján - L. Lászlótól származik.



L. Lászlót 2019. december 12-én a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, aki kezdetben tagadta a bűncselekmény elkövetését, sőt a gyanúsítás ellen is panasszal élt. Később azonban beismerte tettét. Elmondta, hogy ittas állapotban a sértett unokáit akarta megvárni az idős nő házában, aki itallal és kávéval kínálta őt. A beszélgetés során összeszólalkoztak, és emiatt bántalmazta az asszonyt, majd a házat bezárva véres ruhában távozott.



A további nyomozati cselekmények elvégzése érdekében az eljárást a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya végzi.