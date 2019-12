Baleset

Kamionról leszakadt pótkerék tarolt le majdnem két gyereket a buszmegállóban - videó

Kamionról leszakadt pótkerék okozott majdnem tragédiát Nagyorosziban, miután a hatalmas gumi egyenesen a buszmegállóban várakozó nagypapa és két unokája felé tartott – írja a Blikk.hu



A nagyobbik, tízéves fiú volt az, aki észrevette a közeledő gumit. A húgát kissé arrébb lökte, majd a kezeivel elkapta a hatalmas abroncsot, amely órákkal később is a helyszínen volt még. A kislány nagyon megijedt, szemtanúk szerint sokkot kapott a történtek után.



„A balesetben két gyermek könnyebben megsérült, mindkettejüket további ellátás és megfigyelés céljából kórházba szállítottuk” – mondta az OMSZ kommunikációs munkatársa a Tényeknek.

A kamion sofőrjét a videófelvételek alapján azonosították és kézre is kerítették: akár 150 ezer forintos bírság is várhat rá.