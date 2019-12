Baleset

Kézzel emelték fel az autót a rendőrök, hogy megmentsék a 13 éves kislány életét

Fékezés nélkül gázolt el egy 13 éves kerékpáros kislányt egy ittas férfi Kiskunhalason, a Szász Károly utca és a Vajda utca kereszteződésében. 2019.12.14 12:22 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

police.hu

Az elgázolt biciklis kislány az autó alá szorult, életét a Készenléti Rendőrség járőrei mentették meg azzal, hogy kézzel felemelve tartották a kocsit, amíg két odaérkező járókelő segítségével sikerült kihúzni.



A Készenléti Rendőrség (KR) Kelet-magyarországi Határrendészeti Igazgatóság két járőre, Csortos Gábor rendőr főtörzsőrmester és Biloscsuk Zoltán rendőr főtörzsőrmester 2019. december 13-án 18 óra 45 perckor szolgálati járművel éppen szolgálatba vonultak Kiskunhalason keresztül, amikor a Szász Károly utcában egy balesetet vettek észre. A rendőrök mellett elszaladt egy férfi, akit a rendőrök visszatartottak, majd a balesetben részes – úttesten álló – autó alól segítségért kiáltó gyermekhangot hallottak. Ettől tíz méteres távolságban egy kivilágított kerékpárt is láttak az úttesten. A rendőrök a kocsihoz sietve, annak hátsó kereke alá szorulva egy kislányt találtak.



Mivel a gyermekre teljes súlyával ránehezedett a jármű, a két járőr az alváznál fogva felemelte az autót, de a gyermeket nem tudták kiemelni, ezért segítségért kiáltottak. Erre két gyalogos sietett a helyszínre, az ő segítségükkel sikerült a lányt kihúzni. A KR rendőrei haladéktalanul mentőt és tűzoltót kértek a helyszínre, a kisgyermeket pedig – esetleges gerincsérüléstől tartva – mozgatása nélkül szolgálati kabátjukkal betakarták, nyugtatták. A kislány úttestre esett telefonján keresztül a balesetről a rendőrök értesítették az édesanyát is.



A kiérkező mentők elmondták, hogy a gyermek életét a gyors rendőri segítségnyújtás mentette meg, és mivel a 13 éves lány súlyos sérüléseket szenvedett, kórházba szállították.



A Készenléti Rendőrség járőrei a visszatartott férfit, K. Gábort elszámoltatták, majd mivel a balesettel összefüggésben több bűncselekmény gyanúja is felmerült, átadták a férfit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság munkatársainak.

