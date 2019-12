Erőszak

Rendkívüli keresőakciót indított a rendőrség a galántai bűnbandatag ellen! - videó

Rendkívüli keresőakciót indított a rendőrség egy veszélyes bűnöző, Marko Majstorovič ellenbűn, akit szervezet megalapításával, kiépítésével és támogatásával gyanúsítanak – írjt a Parameter.sk. Információik szerint Majstorovič kapcsolatban állt a dunaszerdahelyi Sátor-féle bűnszervezettel is.



A keresett személy állandó lakhelye Galántán van. A körözés azzal a NAKA-akcióval van összefüggésben, amelyet a kommandósok kedden reggel hajtottak végre a Galántai járásban.



Ennek során a rendőrök a „Szerediek” bűnszervezet két tagját, Miroslav J. és Zdeno S. vállalkozókat vették őrizetbe, ennek a csoportnak a tagja a körözött Majstorovič is.



Az őrizetbe vétel összefüggésben áll az 57 éves vágsellyei vállalkozó, Alojz Bórik meggyilkolásával, akit 2008 márciusában lőttek le a saját autójában, a háza előtt. Az akciónak köze van egy másik gyilkossághoz is, amelyet 2009-ben követtek el Peter J. ellen.



Az ügyben összesen hat személyt gyanúsítottak meg, közülük ketten vannak rács mögött. Marek Danihel ellen európai elfogatóparancsot adtak ki, már régóta keresik.