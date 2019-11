Tragédia

Szívszorító részletek a csobánkai tragédiáról

hirdetés

Mint ahogy arról a ma.hu is beszámolt, szerdán két személyautó ütközött össze Csobánkánál. A balesetben többen megsérültek. Egy kislányt mentőhelikopterrel szállítottak kórházba Budapestre, ám nem tudták megmenteni az életét.



A Bors úgy tudja, hogy addig tartották gépekkel életben a hároméves gyermeket, Fruzsit, amíg az apja be nem ért hozzá elbúcsúzni.



Az autót az anya vezette. A nő életveszélyes koponyasérüléseket szerzett, megműtötték, majd mesterséges kómába helyezték.



"Imádkozunk az életé­ért. Bár nem tudjuk, hogyan fogja túlélni, ha megtudja, mi történt Fruzsival.



Élete végéig magát fogja hibáztatni. Lehet, ha felébred, meg sem merik neki még mondani" - mondta a család ismerőse a lapnak.



Ismerősök azt is megerősítették, hogy volt gyerekülés az autóban. Vélhetően egy padkára vagy valamilyen más, úton lévő tárgyra szaladhatott rá, ez okozta a végzetes balesetet.