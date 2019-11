Erőszak

Gyermekpornográfia miatt csaknem négy év börtönre ítéltek egy férfit Komlón

A vádlott 130-nál több, tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről készült fotót és további huszonöt pornográf videofelvételt mentett el. 2019.11.18 13:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Gyermekpornográfia bűntette miatt jogerősen három év kilenc hónapos börtönbüntetésre ítélt egy férfit a Komlói Járásbíróság - közölte a Pécsi Törvényszék az MTI-vel hétfőn. A bíróság az MTI érdeklődésére azt közölte, hogy a november 11-én kihirdetett ítélet jogerőssé vált.



A vádlott internetes közösségi oldalakon és különböző csevegő alkalmazásokon keresztül került kapcsolatba olyan emberekkel, akik érdeklődést mutattak 18 év alattiakról készült pornográf kép- valamint videofelvételek iránt. Tőlük és egyéb, ismeretlen internetes forrásból több ilyen képet, videofelvételt szerzett meg 2016 vége és 2017 tavasza között, majd e felvételeket saját mobiltelefonjain, illetve azok memóriakártyáin tárolta.



A vádlott 130-nál több, tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről készült fotót és további huszonöt pornográf videofelvételt mentett el.



A Pécsi Törvényszék az ítéletről szóló közleményében azt írta, a férfi öt felhasználóval folytatott obszcén beszélgetései során tíz alkalommal, összesen harmincnégy pornográf felvételt küldött vagy próbált meg továbbítani beszélgetőpartnerei számára. A pornográf felvételek közül haton olyan gyermekek szerepeltek, akik még a tizennegyedik életévüket sem töltötték be.



A vádlott az eljárás során cselekményét beismerte és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról.



A Komlói Járásbíróság a vádlottat tizennyolcadik életévét be nem töltött személyekről pornográf felvétel átadásával elkövetett, illetve tizennyolcadik életévét be nem töltött személyekről pornográf felvétel megszerzésével, tartásával elkövetett gyermekpornográfia bűntette miatt 3 év 9 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, továbbá négy évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától és kötelezte a bűnügyi költségek megfizetésére.