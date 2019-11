Erőszak

Több nőt is megtámadott egy férfi Budapesten

Jó pár alkalommal is éjszaka próbált lecsapni, de a védekezni próbáló nők mindannyiszor elijesztették. 2019.11.06 10:31 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Idén június 10-én hajnali 2.40-kor egy férfi odalépett egy, a IV. kerületi Ócveánárok utcában sétáló nőhöz, akivel dulakodott, majd amikor a nő sikítani kezdett, az elkövető elszaladt.



Július 12-én szintén éjjel a nem túl messzi Harsányi Kálmán utca közelében lévő vasúti töltésnél támadott meg ugyanő egy fiatal nőt, akivel erőszakoskodott, de a nő ellenállt, a férfi elmenekült.



Október 26-án hajnalban "triplázhatott" a férfi, a 914-es éjszakai busz végállomásánál egy nővel együtt szállt le, elsétált egy Megyeri úti hát lépcsőházáig, ott érte utol, ahol fogdosni kezdte, de megtámadott nő ekkor is védekezett, amitől a támadó megijedt és elszaladt.



A nyomozók a kamerafelvételek segítségével azonosították a 30 éves Sz. Andrást, akit hétfőn Újpesten - otthon - el is fogtak és őrizetbe is vették. Előzetesbe kerülhet - derült ki a rendőrség tájékoztatásából.