Állati

Kidobták, mert keverék volt és nem kellett senkinek - az egyik legjobb rendőrkutya válhat belőle - videó

hirdetés

A körülbelül 3 hónapos keverék kutyát, Tiszát kidobták, így került a Csellengők Állatotthonba. A gondos ápolásnak köszönhetően felépült, majd felfigyeltek rá a rendőrök is. El is mentek az otthonba, hogy megnézzék, vajon alkalmas lehet-e rendőrkutyának. Új gazdája szerint jó keresőkutya lehet belőle. Bár már hallgat az otthonban kapott Tisza névre, a rendőrség hivatalos avatási nevet is szeretne neki adni.

Névötletét bárki elküldheti a rendőrség instagram oldalára.