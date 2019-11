Eltévedtek

Elkóborolt túrázókat mentettek

Bejelentés érkezett a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába 2019. november 2-án kora este arról, hogy Rém és Sükösd települések között egy nő eltévedt. A bejelentés szerint hárman indultak túrázni, ám két férfi letért az Országos Kéktúra útvonaláról, mivel meg szerették volna nézni az Ólom-dombi kilátót. Harmadik társuk – egy nő – folytatta útját, azonban sötétedés után elvesztette tájékozódási képességét, és elhagyta a kijelölt ösvényt. A férfiak telefonon beszéltek vele, de azt nem tudták kideríteni, hogy merre lehet, így rendőri segítséget kértek.



A bajai körzeti megbízottak először a megadott GPS koordináták alapján a két férfit keresték meg. Mivel az asszony a saját helyzetét még hozzávetőlegesen sem tudta meghatározni, a rendőrök telefonon tartották vele a kapcsolatot, miközben a szolgálati gépjármű fény- és hangjelzéseit használva kiderítették, hogy a nő milyen irányban lehet, majd őt meg is találták.



Időközben az egyik férfi gyalog Sükösd felé indult, ám ő is eltévedt, így a rendőrök hasonló módszerrel őt is megkeresték, majd mindannyiukat épen és egészségesen a közeli településre szállították - tájékoztatta a ma.hu-t a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság.