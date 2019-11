Tűz

Nézte a tévét, és nem vette észre, hogy kigyulladt a feje felett a ház - videó

A tűzoltók kopogtattak be a tarnaleleszi férfihez az ablakon, aztán azon keresztül ki is mentették az idős embert. 2019.11.03 14:10 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Nézte a tévét, és nem vette észre, hogy kigyulladt a feje felett a ház. Ezt mondta a Tényeknek egy tarnaleleszi férfi. A tűzoltók kopogtattak be hozzá az ablakon, aztán azon keresztül ki is mentették az idős embert. A melléképület, amelyben lakott teljesen leégett. Az udvaron tárolt tűzifa is lángra kapott, két gázpalackot ki kellett hozniuk a tűzoltóknak, nehogy felrobbanjanak.