Bűnügy

Tótkomlósi csecsemőgyilkosság: félmillió forint nyomravezetői díjat ajánlott fel a rendőrség

A rendőrség az elhunyt csecsemő édesanyjának felkutatásához a lakosság segítségét kéri. Békés megye rendőrfőkapitánya ötszázezer forintot ajánl fel a nyomravezetőnek. 2019.10.29 08:12 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

police.hu

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett gyanúja miatt indított büntetőeljárást ismeretlen tettes ellen. A rendőrségre 2019. október 26-án 17 óra 30 perckor érkezett bejelentés arról, hogy Tótkomlóson egy lakatlan családi ház előtti bozótos területen, egy nejlon zacskóban, halott csecsemőt találtak. Az újszülöttet a képen látható ruhába és plédbe csavarták be és ezekkel együtt tették a szatyorba. A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a plédet, vagy a kislányméretű ruhát látta már valakin tegyen bejelentést. Azok jelentkezését is várják, akik az üggyel kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. A rendőrség a bejelentő adatait bizalmasan kezeli.



Bejelentést lehet tenni a Békés Megyei Rendőr-főkapitányságon (Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3., telefonszám: 66/523-700), de emellett a 112-es segélyhívón és a „Telefontanú” 06/80 555-111-es számán is a nap 24 órájában fogadják a hívásokat.



A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben rögzített jogkörénél fogva a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője nettó 500.000 forint, azaz ötszázezer forint nyomravezetői díjat tűzött ki. A díjkitűzés összege annak fizethető ki, aki az elkövető személyével kapcsolatban olyan pontos adatokkal rendelkezik, melyek segítségével az elkövető azonosítható, bűnösségére a gyanú megalapozottá válik, és ismereteit az eljárás során ismerteti. Szükség esetén az eljáró hatóság a tanú védelmére intézkedéseket tesz. A rendőrség a nyomravezető személyét bizalmasan kezeli. A díjkitűzés visszavonásának jogát a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság fenntartja. A díjkitűzés visszavonásának közzétételét követően a jelentkezés elkésett.

