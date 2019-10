Baleset

Szúrós szag miatt kiürítettek egy fővárosi szupermarketet

hirdetés

Szúrós szag miatt kiürítettek egy szupermarketet Budapest XVII. kerületében, a Pesti úton hétfő este - tájékoztatta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője az MTI-t.



Kolozsi Péter elmondta: az épület egyes részein szúrós szagot lehetett érezni. Néhány ember fejfájásra panaszkodott. A mentőket is riasztották. Mintegy száztíz ember hagyta el az épületet.



A katasztrófavédelmi mobil labor és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság doktorszolgálata is a helyszínen van, és várják a csatornázási művek embereit is - tette hozzá.