Erőszak

Hajánál fogva rángatta a nőt a 83-as úton - levideózták, de senki sem segített neki

Senki nem állt meg segíteni egy nőnek, akit a hajánál fogva vonszolt egy férfi a 83-as úton Pápa közelében. A kegyetlen kínzást videóra vette egy autós. Látni a felvételen, ahogy a férfi megfogja a nő haját és vonszolja magával, a nő elesik, a cipőjét is elhagyja, sőt be is vizel félelmében. Sírt és kiabált, de egyetlen autós sem segített neki. A nyugalom megzavarására alkalmas felvétel következik.