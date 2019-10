Erőszak

Életfogytiglanit kapott egy férfi, aki nőkre támadt, egyet meg is ölt

A férfi mindnyájukat megütötte vagy megrúgta, egyikük életveszélyes sérüléseket is szenvedett, egyet pedig különösen kegyetlen módon megvert és magára hagyott. 2019.10.17 14:54 MTI

Jogerősen életfogytig tartó fegyházra ítélték azt a férfit, aki több nőre is rátámadt, egyik áldozatát szexuálisan bántalmazta, majd megölte - közölte a Fővárosi Főügyészség csütörtökön az MTI-vel. A Fővárosi Törvényszék azt tudatta: a szeptemberi előkészítő ülésen a vádlott beismerte bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, amelyet a bíróság elfogadott.



A főügyészség közleményében azt írta, a 31 éves vádlott 2016. október 12-én az esti órákban a IX. kerület Boráros téren megismerkedett egy hajléktalan nővel, akit közös italozásra hívott.



A nő és a férfi a X. kerületi Népligetbe ment, ahol egy sötét, bokros területen italozni kezdett. A férfi egy idő után szexuálisan bántalmazta a sértettet, majd különösen kegyetlen módon megverte és a magatehetetlen nőt egy bokorba vonszolva a parkban hagyta. A sértett az őt ért bántalmazást követően a helyszínen meghalt.



A vádlott - a vádirat szerint - még négy nőt támadott meg 2017 decemberében a X. és XIV. kerületben. A nőket szexuálisan bántalmazni akarta, de ez nem sikerült, mert az áldozatok hangosan segítséget kértek.



A férfi mindnyájukat megütötte vagy megrúgta, egyikük életveszélyes sérüléseket is szenvedett.



A Fővárosi Főügyészség a férfi ellen aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette, életveszélyt okozó testi sértés bűntette és más bűncselekmények miatt nyújtott be vádiratot a Fővárosi Törvényszékre.



A bíróság bűnösnek mondta ki a támadót, és életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte. Leghamarabb 25 év múlva bocsátható feltételes szabadságra, valamint 10 évre eltiltották a közügyek gyakorlásától.



A törvényszék a büntetés kiszabásakor súlyosító körülményként értékelte a cselekmények nagy számát és kiemelkedő tárgyi súlyát, valamint sorozat jellegét. A feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontjának meghatározásakor pedig enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a vádlott minden vádpontban beismerte bűnösségét.