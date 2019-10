Bűnügy

Két újszülöttje megölésével gyanúsítanak egy sárkeresztúri nőt

Két újszülöttje meggyilkolásával gyanúsítanak egy sárkeresztúri nőt, aki márciusban született gyermekének megölése után, a rendőrségi kihallgatásán ismerte be, hogy két évvel ezelőtt végzett egy másik újszülöttjével is - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság kedden a rendőrség honlapján.



A közlemény szerint a gyanúsítottnak kétrendbeli, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt kell felelnie.



A gyanú szerint a 23 éves nő ez év március 16-án reggel egy zichyújfalui családi ház fatárolóként szolgáló melléképületében megszülte, majd megölte újszülött gyermekét. Ezt követően átöltözött és sárkeresztúri otthonába utazott. A lakásán fogták el, majd előállították, ellene a Fejér megyei nyomozók emberölés gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást.



A nő a kihallgatásakor beismerő vallomást tett, és az eljárásban beismert egy korábbi, 2017-ben elkövetett gyilkosságot is: akkor Érden hozta világra gyermekét, akit a szülés után megfojtott, a testét pedig elrejtette.



A nyomozók befejezték a nyomozást az ügyben, az iratokat vádemelési javaslattal megküldték a Fejér Megyei Főügyészségnek.