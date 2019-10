Bűnügy

Döbbenetes dolgokra keresett rá VV Fanni feltételezett gyilkosa

Novozánszki Fanni - egy televíziós műsorban megismert nevén VV Fanni - feltételezett gyilkosa, B. László a nő eltűnése előtt az elkábítani szóra keresett rá.



A Blikk információ szerint a rendőrök a férfi telefonját is megvizsgálták és kiderült, hogy egy héttel az áldozat halála előtt konkrétan a "VV Fanni", illetve az "autós nyomkövetés" kifejezéseket írta be telefonja internetes keresőjébe.



Két nappal Fanni eltűnése után pedig - amikor feltételezések szerint a lány nagy valószínűséggel már halott volt - a "vízihulla", illetve "vízi holttest" kifejezések után böngészett. Ez pont azon a napon volt, amikor a GPS-adatok szerint hosszabb időt töltött el Dunaújvárosnál a Duna-parton. A lap információi szerint ugyanezen a napon még az is érdekelte, hogy melyik országgal nincs kiadatási megállapodása hazánknak, majd Belize-re keresett rá, arra az országra, amelyiknek semmilyen hivatalos kétoldalú kapcsolata nincs Magyarországgal. A november 24-i elfogása előtt pedig többször is felkereste a rendőrség hivatalos oldalát, ahol elsősorban a nyilvános körözések érdekelték.



Mint ismeretes, Novozánszki Fanni 2017 novemberében tűnt el az otthonából. Egy héttel a bejelentést követően tartóztatták le B. Lászlót, akit a fiatal lány meggyilkolásával gyanúsítanak. A férfi házi őrizetben van, kitart ártatlansága mellett.