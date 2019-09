Gyilkosság

Női holttest Óbudán: arcát összezúzták, savval leöntötték - az életkorát sem tudják megállapítani

MTI Fotó: Mihádák Zoltán

Döbbenetes részleteket tudott meg a Blikk arról a női holttestről, amelyet egy kertész talált szombaton Óbudán, a Ladik utca egyik elhagyatott házának első emeletén – erről egyébként a ma.hu is beszámolt.



Értesülésük szerint a 20-40 év közötti nő fejét gyilkosa annyira összeroncsolta, hogy teljesen felismerhetetlenné vált. Nem kizárt, hogy valamilyen maró, vegyi anyaggal lelocsolta, hogy célját elérje. Ez nagyban nehezíti a rendőrség munkáját is az áldozat azonosításában.



A bűncselekményre úgy derült fény, hogy egy férfi füvet nyírt a házhoz tartozó kertben és valahogy észrevette a holttestet, majd azonnal értesítette a tulajdonost, aki hívta a rendőrséget. Mivel a kertből nem lehet fellátni az emeletre, annak ellenére sem, hogy az ablakok ki vannak törve, elképzelhető, a munkás az orrfacsaró bűz miatt ment be a házba. Így viszont az sem kizárt, hogy a holttest már jó ideje az épületben volt.



„A rendelkezésre álló adatok szerint a nőn bántalmazás nyomai voltak megtalálhatóak, személyazonossága egyelőre nem ismert, azonosítása folyamatban van. A BRFK életvédelmi osztálya halált okozó testi sértés bűntett miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen” – olvasható a rendőrség közleményében.



A Blikk információi szerint a megölt nőre hiányos öltözetben találtak rá, testét csak egy póló és egy alsónemű fedte. Nem kizárt, hogy a támadó halála előtt megbecstelenítette áldozatát.



„Ha az elkövető szinte a felismerhetetlenségig összeroncsolja áldozata fejét, az arra utal, hogy szeretné minél jobban megnehezíteni a rendőrség munkáját. Azt akarja, ne jöjjenek rá, hogy ki a sértett, és így reményei szerint hozzá sem jutnak el a nyomozók” – mondta a lapnak dr. Végh József kriminálpszichológus.