Tragédia

Kidőlt mászóka: a baleset körülményeit szakértői vizsgálat tisztázhatja

Két könnyebb sérültje is van annak a balesetnek, amelyben meghalt egy hatéves kislány, miután eldőlt egy mászóka a Heves megyei Csányban - tájékoztatta az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szóvivője csütörtökön az MTI-t.



Győrfi Pál közölte: a helyszínre mentőhelikoptert és több mentőautót is riasztottak. A balesetben azonban egy kislány olyan súlyosan megsérült, hogy az ő életét a hosszas újraélesztés ellenére sem lehetett megmenteni. Két másik gyerek könnyebb sérüléseket szenvedett, őket a mentők kórházba vitték - tette hozzá.



Jelezte: a baleset körülményeit szakértői vizsgálat tisztázhatja.



Az MTI-t korábban Soltész Bálint, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője arról tájékoztatta, hogy az ügyben foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűncselekmény gyanúja miatt indítottak eljárást ismeretlen tettes ellen.



A police.hu által közreadott fotó szerint egy kötélmászóka dőlt ki, amelynek fából van a kerete.



Az M1 aktuális csatorna csütörtök délutáni műsorában elhangzott, hogy a csányiak régóta panaszkodtak az óvoda udvarán lévő játékokra, amelyek felújítása szerepelt is az önkormányzat tervei között. A műsorban azt is közölték, hogy a fából készült mászóka földben lévő része elkorhadt, emiatt dőlt fel.

