Bűnügy

Az elkábításra keresett rá VV Fanni eltűnése előtt a feltételezett gyilkos

Az arra utalhat, hogy ha a megölését nem is tervezte, mindenképpen cselekvőképtelenné akarta tenni későbbi áldozatát. 2019.09.25 07:58 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Mielőtt a két éve eltűnt Novozánszki Fanni feltételezett gyilkosa, B. László találkozott a lánnyal, a laptopján rákeresett az "elkábítani” kifejezésre. A Blikk szerint ez arra utalhat, hogy ha a megölését nem is tervezte, mindenképpen cselekvőképtelenné akarta tenni későbbi áldozatát.



A lap szerint ezt támasztja alá az a kilenc másodperces kamerafelvétel is, amely a volt valóságshow-szereplő házának teremgarázsában készült. A felvételen B. László az ölében cipeli az alélt, hiányos öltözékű lányt, majd beteszi a bérelt autójába.



"Miután lezárult a nyomozás, az iratismertetésen betekinthettem az elkészült anyagok némelyikébe" – árulta el a lapnak Novozánszki Fanni családjának jogi képviselője, dr. Lichy József ügyvéd. Lichy elmondta, hogy látta végre azt a videót is, amin a férfi rogyadozó lábbal cipeli Fannit, látszik, alig bírja el a magatehetetlen lányt. Novozánszki Fanni hiányos öltözetben van a képen, a szoknyáját külön hozza magával a gyanúsított. Miközben viszi Fannit, még egy lakóval is találkozott, aki rákérdezett, mi történt a lánnyal. Erre azt felelte, hogy Fanni ittas, ezért kell így vinnie.



A védő meggyőződése szerint Fanni valószínűleg már halott volt a kocsiban, hiszen B. László később felvett egy utast, aki a vallomása szerint a több mint 100 kilométeres út alatt az égvilágon semmit sem tapasztalt, ami gyanús lett volna neki. "A megtekintett iratok nekem arra utalnak, hogy a gyilkosa megfojthatta Fannit, majd a testét valahol a Dunába dobhatta" – mondta a Novozánszki család jogi képviselője. Egyúttal a lapnak cáfolta azt a tévhitet is, hogy Fanni és B. László között szerelmi vagy akár baráti kapcsolat lett volna, hiszen a férfi álnéven jelentkezett be a lányhoz, aki valószínűleg nem fogadta volna, ha tudja, ki készül hozzá. Talán rájött, hogy B. pénzt akar kicsalni tőle, ő pedig nem akart adni neki. Annyi igaz, hogy egy közös ismerősük összeismertette őket, de miután Fanni átlátott a férfi szándékain, többször már nem akart találkozni vele.

Novozánszki Fanni, ismertebb nevén VV Fanni még 2017 novemberében tűnt el. Holtteste azóta sem került elő, már keresték a Dunában és a veszprémi erdőben is. Feltételezett gyilkosa házi őrizetben van.