Gyilkosság

Ezért végzett négyéves kisfiával, párjával és kutyájával is az apa néhány hete a Rózsadombon - videó

hirdetés

Játékfüggő volt a 34 éves férfi, aki négyéves kisfiával és párjával is végzett néhány héttel ezelőtt a Rózsadombon. Egy barátja arról beszélt: volt, hogy még enni és inni is elfelejtett, mert 24 órán keresztül csak játszott. És ha az élettársa arra kérte, hagyja abba, agresszívvá vált. De korábban a kulcsi családirtóról is kiderült, a véres ámokfutásban szerepe lehetett, hogy állandóan kegyetlen videojátékok szereplőinek képzelte magát. Egy pszichológus szerint nekik a játék a kábítószer. Figyelem, felkavaró riport következik.