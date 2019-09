Bűncselekmény

Álhír terjesztéséért feljelentést tett a II. kerület polgármestere

Álhír terjesztéséért feljelentést tett Láng Zsolt, Budapest II. kerületének polgármestere, miután ismeretlenek a helyhatóság nevében kiadott hamis szórólapokon félretájékoztatták a lakosságot a kerületi lomtalanításról - közölte a városrész önkormányzata szerdán az MTI-vel.



A közleményben azt írták, a kerületben ismeretlenek több helyen dobtak be az önkormányzat nevében a postaládákba szórólapokat, amelyeken azt állították, hogy szeptember közepén ki lehet tenni a lomokat.



Ezzel szemben az önkormányzat éppen a múlt héten tájékoztatta a lakosságot, hogy - a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel (FKF) egyeztetve - a lomtalanítás időpontja idén decemberre csúszik, mivel ősszel kerületszerte útfelújítások zajlanak, a közterületek csak korlátozottan használhatók, így egy lomtalanítás a megszokottnál is több kellemetlenséget és forgalmi zavart, valamint balesetveszélyes helyzeteket okozna - emelték ki.



Közölték azt is, hogy a polgármester elítéli az esetet, a II. kerületi önkormányzat pedig felszólítja a városrészben jelöltet állító pártokat és szervezeteket, hogy határolódjanak el az álhír terjesztőitől, és tegyenek meg mindent a lakosság hiteles tájékoztatása érdekében.