Bűncselekmény

Fegyvereket és lőszereket találtak egy török férfi autójában a határ közelében

Nyolc lőfegyverrel és csaknem 1500 lőszerrel lépett át a határon Rajkánál kisbusszal egy török férfi pénteken; a Győri Járásbíróság szombaton elrendelte letartóztatását - tájékoztatta a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség szóvivője az MTI-t.



Gál Katalin elmondta, a 19 éves, Franciaországban élő férfi gépkocsijában további öt ember utazott. Az autót a határ közelében vonták hatósági ellenőrzés alá.



A férfinél a fegyvereken és lőszereken kívül további nyolc darab csőszűkítő is volt. A rendőrség a fegyvereket és a lőszereket lefoglalta. A fegyverek gyári azonosító számai nem voltak olvashatók, azokat lecsiszolták.



A férfit lőfegyverrel és lőszerrel való visszaélés bűntettével gyanúsítják.



Gál Katalin elmondta azt is, hogy a gépkocsiban a férfivel utazók ellen nem folyik eljárás, mert a lőszerek és a főfegyverek egyértelműen a gyanúsítotthoz köthetők.



Hozzátette, egyebek mellett azt vizsgálják, honnan és milyen céllal szerezte be a férfi a fegyvereket.