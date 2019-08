Bűnügy

Lövöldözés Ráckevén - Öt embert előállítottak

Öt embert állított elő a rendőrség a csütörtök esti ráckevei lövöldözés miatt, és kezdeményezi egyikük letartóztatását - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség internetes oldalán pénteken.



Azt írták, csütörtök este 6 óra körül több bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy Ráckeve belterületén két család között veszekedés tört ki, amelynek során vascsövekkel, kardokkal, szablyákkal, vasvillával estek egymásnak. A bejelentők azt is elmondták, hogy több lövést is hallottak.



A rendőrök a verekedőket megfékezték, a közrendet helyreállították. A történtekkel összefüggésben a Terrorelhárítási Központ műveleti egységei is a helyszínre érkeztek, a rendőrökkel közösen öt ráckevei férfit elfogtak, majd előállították őket.



Hozzátették: egyiküket, egy 53 éves ráckevei férfit életveszélyt okozó testi sértés elkövetése miatt őrizetbe vették, és kezdeményezik letartóztatását.



A rendőrség tájékoztatása szerint csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság és más bűncselekmények elkövetésének gyanúja miatt is nyomozás indult, és szakértők bevonásával vizsgálják az eset körülményeit.



Közölték azt is: a rendőrök a szükséges erőkkel és eszközökkel fenntartják a közrendet Ráckevén, a városban nyugalom van.