Zsákban találtak rá a félholtra vert kutyára a Teleki téren

2019.08.30 10:21 Ma.hu

Zsákba csomagolt, félholtra vert kutyát találtak a járókelők a VIII. kerületi Teleki téren - számolt be az ATV.



Az autók közé dobott mozgó zsákra kutyasétáltatók figyeltek fel, és amikor kinyitották, kiderült, hogy egy néhány kilós yorkshire terrier volt benne, nagyon rossz állapotban.



Az Újpesti Állatmentő Liga ügyeletesei értek először a helyszínre, ők szóltak a rendőröknek is, majd az állatot orvoshoz vitték, ahol stabilizálták az állapotát, kapott infúziót, gyógyszereket, fájdalomcsillapítót, és antibiotikumot.



A kutya csont és bőr, ki volt éhezve és ki volt száradva, valamint a medencéje több helyen is eltört. Az állatorvos elmondása szerint ezt rúgás vagy ütés okozhatja, valószínűleg megverték a kutyát, mielőtt dupla zsákba csomagolva kitették az utcára. Ha az állat jobban lesz, akkor műteni kell majd, hogy újra járni tudjon.



A kutya egyébként chipes volt, 11 éves és Tysonnak hívják. A chip adatok alapján felhívták a tulajdonost, aki teljesen elzárkózott a kutyától és lerakta a telefont.



A Teleki téren és környékén több térfigyelő kamera is működik, ezek alapján keresik most a három elkövetőt, akik fényes nappal, gyalog odavitték a zsákot. A VIII. kerületi rendőrség állatkínzás miatt nyomoz, egyelőre ismeretlen tettes ellen.