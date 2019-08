Erőszak

Lövöldözés Ráckevén - kilenc embert szállítottak kórházba - képek

Rendőrök és mentők várakoznak Ráckeve belvárosában 2019. augusztus 29-én. MTI/Mihádák Zoltán

Lövöldözés volt csütörtök este Ráckevén, két mentőhelikopter is érkezett a helyszínre - tudta meg az MTI.



Szabóné Berki Bianka, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője megerősítette az MTI információját. Később a police.hu-n megjelent közleményben a rendőrség azt írta, többen is bejelentették, hogy két család között veszekedés tört ki, amely tettlegességig fajult. A bejelentők azt is elmondták, hogy több lövést hallottak.



A rendőrség közölte, hogy a helyszínen a megfelelő erőkkel biztosítják a település biztonságát, Ráckevén jelenleg nyugalom van.



A sérülteket a mentőszolgálat munkatársai kórházba vitték, a rendőrök több embert előállítottak, elszámoltatásuk folyamatban van.



Az esetet a Ráckevei Rendőrkapitányság vizsgálja.



Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője az MTI-nek elmondta, hogy 6 mentőautóval és 2 mentőhelikopterrel érkeztek a helyszínre, ahonnan kilenc embert szállítottak kórházba. Az elsődleges adatok szerint egy ember súlyos, nyolc pedig könnyebb sérüléseket szenvedett - tette hozzá.

