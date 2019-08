Gyilkosság

Meggyilkolták egy vendégház tulajdonosát és fiát Nyíregyházán

Brutális kettős gyilkosságról számolt be a Blikk. A lap információja szerint egy nyíregyházi vendégház tulajdonosa és fia az áldozat. Úgy tudják, hogy mindkettőjükkel lőfegyverrel végeztek. A szon.hu megyei lap portálja is azt írja, egy apát és fiát lőtték le Oroson, mindketten meghaltak. Helyszíni riportjuk alapján vadászfegyverrel végeztek az áldozatokkal, az édesapa fia védelmére kelt, amikor a halálos lövéseket kapta.



Az MTI-nek Fehérvári Marietta ORFK-szóvivő azt mondta, a kettős gyilkosság Nyíregyháza-Oroson történt. A távirati iroda helyszínen lévő tudósítója arról számolt be, hogy a gyilkosság a Diák utcában történt, az információk szerint apát és fiát lőtték le, akiknek a háza egymással szemben állt.



A rendőri intézkedések eredményeként a feltételezett elkövetőt Nyíregyháza határában rövid időn belül elfogták, elszámoltatása, és a bűncselekmény körülményeinek tisztázása jelenleg is folyamatban van.