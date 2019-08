Bűnügy

Megdöbbentő vallomás: ma már inkább lelőné bűntársát a móri mészárlás elítéltje

hirdetés

Mint ismeretes: 2002. május 9-én két fegyveres berontott a Fejér megyei Móron lévő Erste Bankba. A bankrablók senkinek sem kegyelmeztek, az alkalmazottakat és az ügyfeleket is kegyetlenül lemészárolták. A 17 évvel ezelőtti móri támadás nyolc emberéletet követelt. Öt évvel a bűncselekmény elkövetése után derült ki, hogy az elkövetők nem a valós életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt Kaiser Ede (38) és társa, hanem a Tatabányán élő Nagy László (†36) és Weiszdorn Róbert. Nagy a lebukásuk után nem sokkal Nagy öngyilkos lett a cellájában, Weiszdornt a bíróság életfogytiglanra ítélte, azzal a feltétellel, hogy legkorábban 40 év múlva szabadulhat. Így a háromgyerekes férfi 28 évig még biztosan a rácsok mögött marad.



Bár a férfi öt évvel ezelőtt megfogadta, hogy családja kérésére többet nem nyilatkozik a sajtónak, a Blikkel most mégis kivételt tett.



A férfi tagadja, hogy az ő golyója végzett volna az őrrel, de elismeri felelősségét. Azt vitatja, hogy a legalább 40 év börtön arányban áll azzal, amit ő követett el, de semmiféle jogi fórumon nem maradt lehetősége arra, hogy az ítéletet felülvizsgálják.



"Már nem ugyanaz az ember vagyok, mint 2002-ben, de pontosan tudom, hogy ez már nem segít sem az áldozatokon, sem a családomon, sem rajtam. Tisztában vagyok azzal is, hogy számomra a földi életben nincs megbocsájtás, talán majd odafent” – mondta a szigorú őrizet alatt teológiai tanulmányokba kezdett merénylő, aki azt állítja, nem tudta, hogy társa legyilkolja a bankban lévőket. A tompa puffanásokat figyelmeztető lövésnek gondolta. "Fogalmam sem volt arról, hogy... Nagy halomra lőtte az embereket. Ha tudom, valószínűleg végeztem volna vele, hogy a többiek megmeneküljenek” – mondta Weiszdorn, akinek álmaiban rendszeresen visszatér a mészárlás napja.

Azzal védekezett a Blikknek, hogy Nagy – aki cellájában nem sokkal elfogása után felakasztotta magát – lelki terrorban tartotta őt, félt a bosszújától. Szerinte a mészárlást végrehajtó férfi valamilyen bűnözőcsoport utasítását hajthatta végre, állítólag papírokat keresett a bankban, és "nagyon ideges volt, amikor azokat nem találta”.



Weiszdorn néhány négyzetméteres celláját egy másik elkövetővel osztja meg. A Hosszúidős Speciális Részlegben őrzik, elkülönítve azoktól, akik 15 évnél rövidebb büntetésüket töltik.