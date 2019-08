Erőszak

Kamaszlányok pofozták és alázták egy szintén tinédzser lány társukat Mosonmagyaróváron - videó

hirdetés

Kamaszlányok pofozták és alázták egy szintén tinédzser lány társukat Mosonmagyaróváron. Mindezt videóra is vették. A lányt térdre kényszerítették, hogy úgy kérjen bocsánatot tőlük. A felvétel hatalmas felháborodást váltott ki. Azóta egy másik videó is felkerült az internetre, amin már az látszik, hogy a megvert lány ismerősei bosszút állnak az egyik verekedő tinin, és azt mondják, ő is térdeljen le, majd verekedni kezdenek.